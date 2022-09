Da calciomercato.com: "La fiducia è arrivata, ma non può più essere incondizionata. E se dalla Continassa si ribadisce che per Max Allegri se ne riparlerà eventualmente a fine stagione, insistenti sono le voci che in realtà vedrebbero la resa dei conti già a novembre se non addirittura prima. Intanto c'è una sola via per tenersi la Juve e allo stesso tempo portarla fuori dalla crisi: vincere, sempre, in campionato e in Champions".