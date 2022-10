dopo la sconfitta. Una fiducia che però non può essere illimitata e che ha una data ben precisa dopo la quale questa potrebbe venire meno. Ovvero Novembre, quando ci sarà la sosta per il Mondiale. Allegri - come riporta Tuttosport -Al termine di questo filotto, che vede i bianconeri impegnati anche in big match come quello con Inter e Lazio in Serie A oltre alle sfide in Europa contro Psg e Benfica, la dirigenza valuterà come si è evoluta la situazione e deciderà se continuare con l'attuale tecnico o cambiare. Dall'altra parte, riporta il quotidiano, se le distanze dal quarto posto fossero ancora maggiori e la Juve fosse fuori anche dalle competizioni europee,In particolare, sono tre i capi d'accusa che vengono mossi ad Allegri e che dovrà risolvere già a partire dal derby contro il Torino.Poi c'è la questione dii non essere riuscito a trasmettere al gruppo uno spirito di squadra; un aspettoche ha portato fin qui tanti infortuni ma soprattutto condiziona i giocatori durante le partite, sempre in ritardo sulle seconde palle. Tre grossi problemi che Allegri a cui Allegri dovrà trovare una soluzione per arrivare alla sosta di metà Novembre con tutt'altro umore rispetto a quello attuale.