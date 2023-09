La Juve ha deciso a fine della scorsa stagione di dare ancora fiducia a Massimiliano Allegri, riconoscendo, come riferisce Tuttosport, le difficoltà legate a quanto è successo fuori dal campo. In ogni caso, il futuro del tecnico dipenderà dai risultati e in particolare dal raggiungimento della qualificazione in Champions. Se questa non dovesse arrivare, l'allenatore sarebbe sollevato dall'incarico.