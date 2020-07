L’avversario più difficile nel momento più alto della propria storia. L’Atalanta di Gasperini arriva domani sera all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus in quello che è divenuto un vero e proprio match scudetto. I bergamaschi, staccati di 9 punti, hanno una serie aperta di 9 vittorie consecutive ma si trovano davanti una squadra che in 115 incontri di Serie A hanno battuto solo 11 volte con l’ultimo successo che risale a 19 anni fa. Questi numeri fanno sì che la Juventus, secondo i betting analyst di Stanleybet.it, sia favorita piuttosto nettamente, a 2,10, contro il 3,35 dei nerazzurri e il 3,50 della «X». Il primo e il terzo attacco della categoria fanno pendere la bilancia dalla parte dell’Over, 1,50, preferito all’Under, 2,40. L’ultimo successo dell’Atalanta fu un 2-1, lo stesso risultato domani sera è in lavagna a 10,75, mentre il 3-1 per la Juventus, identico punteggio dell’andata, è dato a 13,75. Attenzione però al 2-2, risultato uscito spesso tra le due formazioni: il pareggio spettacolo si gioca a 10,50. Tra i protagonisti, Gonzalo Higuain ha un conto aperto con i bergamaschi: 11 gol segnati, con tre doppiette, in Serie A per il bomber argentino. La quarta marcatura multipla del numero 21 bianconero pagherebbe 10 volte la posta mentre in casa Atalanta occhio a Duvan Zapata la cui rete è data a 2,20.