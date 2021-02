Dopo ogni partita, soprattutto vinta, della Juventus i giocatori bianconeri affidano a Instagram la loro prima reazione. Una o più foto, con annesso messaggio più o meno lungo. Stasera, dopo la vittoria contro l'Inter nella semifinale di Coppa Italia (0-0 in realtà, ma dopo il 2-1 che ha violato San Siro martedì scorso), che significa approdo in finale, tutta la squadra al gran completo, infortunati e giovani aggregati compresi, ha pubblicato un post per festeggiare. La maggior parte dei giocatori ha pubblicato la foto di gruppo scattata in spogliatoio. C'è però solo un membro della rosa a non aver postato nulla: Alex Sandro, che essendo stato ammonito da diffidato salterà la finale.