... E sono tre! Tre vittorie in tre partite, non sarebbe potuto cominciare in un modo migliore il 2021 della Juventus, che ha vinto anche contro il Sassuolo portando a casa i tre punti. L'operazione rimonta è iniziata: nelle ultime due partite i bianconeri hanno recuperato 5 punti all'Inter, 3 al Milan, 3 al Napoli e 2 alla Roma. Gli unici aspetti negativi della serata sono stati gli infortuni di Dybala e McKennie, che verranno valutati nei prossimi giorni. Sorrisi social nel post partita, i giocatori hanno mandato messaggi tramite i loro profili: soddisfatti della vittoria, ma consapevoli che la strada è ancora lunga.