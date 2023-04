Festeggiato dai compagni per il 28esimo compleanno,ha parlato così alla squadra."Ragazzi, solo due cose. La prima: grazie per gli auguri, a tutti. Veramente un piacere condividere questo momento con tutti voi. E poi la seconda cosa che voglio dire: mancano ancora due mesi alla fine della stagione, del campionato. Ci sono due trofei almeno da vincere, dobbiamo avere l'ambizione di vincerli per il gruppo, per la squadra che siamo. Abbiamo vissuto momenti difficili quest'anno e mi farebbe piacere vincere con voi. Iniziando da domani con l'Inter."