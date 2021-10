Alla vigilia del big match contro l', oggi l'attaccante dellaAlvarosi è concesso una piccola festa casalinga per il suo 29° compleanno, circondato dall'affetto della mogliee dei piccoli Alessandro, Leonardo ed Edoardo. "Grazie a tutti per gli auguri e i messaggi, mi avete fatto sentire molto fortunato" ha scritto il numero nove bianconero sul suo profilo Instagram, postando una bella foto scattata con la sua famiglia. Come abbiamo già raccontato, anche la Juventus si è unita agli auguri per il suo centravanti, con la speranza che "domani arrivi il regalo più bello".