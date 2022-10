Festa in famiglia per Angel. L'esterno della, squalificato per la partita di questa sera contro il, ha approfittato della domenica di (parziale) riposo per celebrare ildel padre, a cui ha dedicato un bel messaggio sul suo profilo Instagram: "Buon compleanno caro vecchietto. Spero che tu trascorra una bella giornata. Goditela molto. Ti voglio bene papà". In attesa di rivederlo in campo, qui sotto il suo post.