La gioia del gol tra i professionisti Gianluca Frabotta l'aveva provata solo nella Juventus Under 23 nella scorsa stagione, segnando contro il Padova. Curiosamente, anche in quella occasione si trattava di Coppa Italia, seppur di Serie C: erano gli ottavi di finale, poi la formazione di mister Pecchia sarebbe andata fino in fondo a vincere il torneo. Quello di stasera contro la Spal, un gran mancino da fuori area che ha permesso alla Juve di raddoppiare nei quarti contro la Spal, è dunque il secondo gol in carriera per il 21enne Frabotta, ma il primo con la squadra "dei grandi". Festa grande.