Come racconta La Gazzetta dello Sport, il nuovo presidenteè tifoso bianconero, tanto da farsi vedere non così di rado allo Stadium. Alla Juve, però, è stato già legato anche formalmente negli anni appena dopo Calciopoli come Sindaco Effettivo all’interno del Collegio. Anche allora erano anni di ricostruzione, forse più agitati e turbolenti, ma stavolta la carica è ovviamente stracolma di responsabilità. Ferrero la condividerà, almeno parzialmente, con il nuovo direttore generale, Maurizio Scanavino.