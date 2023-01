Gianlucaè ufficialmente il nuovo presidente della Juventus. Prima del suo discorso ( QUI l'integrale) che si è tenuto oggi nel Consiglio di Amministrazione della Juventus. Ha voluto salutare Andrea Agnelli, presidente uscente. Le sue parole:"Ho assunto oggi l'incarico di Presidente della Juventus con grande emozione, ma con grande orgoglio anche. In questa mia uscita pubblica, un pensiero di forte ringraziamento va a tutti i presidenti che mi hanno preceduto, con alcuni dei quali ho passato pezzi della mia vita. In particolare ringrazio Andrea Agnelli, che oggi al termine dell'Assemblea mi ha regalato la bellissima maglia e di cui poi spero di essere all'altezza e di onorarla come merita. Grazie del dono e della sorpresa"