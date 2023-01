Gianlucaè stato presentato oggi come nuovo presidente della. Tra le dichiarazioni ( QUI le integrali) ha voluto mandare un messaggio ai tifosi bianconeri. Le sue parole:"Un primo pensiero va ai tifosi, sempre stati la forza della squadra e il cuore. In Assemblea, ma anche ultimamente, ho parlato con alcuni di loro e sentire le confidenze. Li ho trovati smarriti, timorosi, dubbiosi, preoccupati del futuro di questa nostra squadra. Qui per i nostri tifosi voglio essere chiaro: quando ho assunto quest'impegno, di diventare presidente della Juventus, l'ho fatto con l'idea di dare il massimo per la Juventus. Con il CDA, eletto con me e con il nuovo AD, lavoreremo per costruire un futuro per la Juventus pari all'altezza del passato. Glorioso, di 125 anni. Un passato che ha fatto di questa società una gloria del mondo sportivo, la più forte società di calcio italiana".