Ferran Torres sta facendo faville in questo inizio di stagione del Valencia. Il giovane classe 2000 ci ha messo poco ad entrare nei radar di tutte le big d'Europa, come riporta Calciomercato.com. Il Real Madrid ha preso contatti, ma anche la Juventus continua a monitorare la situazione: il giocatore è in scadenza 2021, ma ha anche una clausola di 100 milioni che pende. Per prenderlo sarà importante giocare con il tempo a proprio vantaggio.