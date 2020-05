1









La Juventus segue da diverso tempo il talento classe '99 del Valencia Ferran Torres. Il giocatore spagnolo ha trovato quest'anno la consacrazione, giocando con continuità nel club valenciano, e per questo è dubitante riguardo il trasferimento in una grande squadra. Come riporta Calciomercato.com, infatti, Torres vorrebbe continuare a giocare titolare, una garanzia che al momento la Juventus non può offrirgli. Per questo, i discorsi potrebbero essere rimandati ancora, anche se pure il Real Madrid si è mosso per l'esterno del Valencia.