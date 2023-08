Juve rientrata al lavoro nel giorno di Ferragosto: la squadra, sotto la guida di Allegri, ha svolto il primo allenamento nella settimana che porta al debutto in campionato.Ferragosto in campo per la Juve che è torna al lavoro tre giorni dopo l'amichevole con l'Atalanta di sabato sera - 12 agosto 2023 - a Cesena, terminata con il punteggio di 0-0.Tornando all'attualità, quella che è da poco iniziata sarà una settimana molto importante per i bianconeri. Domenica 20 agosto, infatti, inizierà il nostro cammino in Serie A per la stagione 2023/2024 e partirà esattamente da dove è finito lo scorso 4 giugno: dal Friuli e nello specifico da Udine. Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45.Le amichevoli ufficiali della pre-season sono finite, ma domani - mercoledì 16 agosto - i bianconeri scenderanno in campo per un allenamento congiunto con. Di fatto, questo, sarà l'ultimo test prima del match contro l'Udinese.