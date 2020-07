Di tempo per metabolizzare e ripartire ce n'è poco perché questo calendario mordi e fuggi non dà tempo di pensare, lavorare, analizzare. La Juve però ci ha provato lo stesso al chiuso della Continassa. La clamorosa sconfitta di San Siro contro il Milan ha portato i senatori bianconeri ad avere un confronto interno una volta rientrati a casa. Come scrive Tuttosport "i senatori hanno avviato una feroce autocritica" perché "non si danno pace" per la sconfitta di martedì. "Da Buffon a Chiellini, passando per Bonucci, Dybala e lo stesso Ronaldo, hanno stimolato l'orgoglio della squadra, macchiato da quattro gol e una sconfitta che brucia sulla pelle dei giocatori bianconeri, perfettamente consapevoli di essere i principali responsabili del disastro di quei minuti di buio collettivo. Anche i giocatori non sanno esattamente cosa sia successo".



RICOMPATTARE - La sicurezza è che dopo gli scivoloni la Juve si è sempre rialzata. E' successo in tutti questi anni di successi e anche in questa stagione. La squadra ha sempre trovato la forza di reagire e tornare alla vittoria, più affamata di prima. Ora deve farlo ancora, tra due giorni arriva già l'Atalanta allo Stadium. C'è poco tempo e ancora molto da fare.