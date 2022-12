Come confermato da Tuttosport, Gleisonha deciso di tagliarsi le ferie e rientrare allaprima del previsto, dopo il Mondiale con il Brasile. Il difensore era atteso nel quartier generale dellasolo dopo Natale, ma ieri era già al lavoro con l'obiettivo di essere a disposizione per il 4 gennaio quando i bianconeri affronteranno la Cremonese. Anche lui, quindi, oggi scenderà in campo per l'allenamento, dopodiché si riprenderà il 27 dicembre quando si rivedranno in gruppo anche Federico, Mattia, Juane Leonardooltre agli altri due brasiliani