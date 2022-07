Un inizio d’estate turbolento, quello di Juan. Nelle voci di mercato che riguardano le uscite è finito anche lui, in virtù di quel mancato accordo sul rinnovo di contratto. La situazione è ormai nota, l’esterno ha usufruito del riscatto automatico e rifiutato la richiesta della Juventus di spalmare l’ingaggio su due anni. Un turbinio di voci e retroscena che Juan Cuadrado si è lasciato alle spalle, volando in Colombia insieme alla sua compagnae i due figli. Per il Panita, però, ultimi giorni di ferie perché il 4 luglio, davanti i cancelli del JMedical, è atteso anche lui, insieme ai compagni che non hanno avuto impegni in Nazionale e chi deve recuperare dagli infortuni.