Lewiso Teun? In realtà, al momento, uno non esclude l'altro nei pensieri di Cristiano, che secondo i colleghi di Calciomercato.com ha incontrato nei giorni scorsi l'agente del centrocampista offensivo delbalzando in pole rispetto a Napoli, Milan e Lazio. Per lo scozzese serviranno almeno 25 milioni di euro, certamente meno di quelli che l'Atalanta chiede per l'olandese, che comunque rimane una pista decisamente calda per la. Più fredda invece, sempre restando sul fronte nerazzurro, l'ipotesi, finito nel mirino dell'Atletico Madrid.