di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Ronaldo è il Ghostbuster della Juve: risucchia i fantasmi delle incertezze. E nel classico topic di una serata partita male, con approccio scellerato e affanno da rincorsa, i bianconeri hanno potuto ribadire solo la legge del più forte, quella del più necessario: per questo, all'intervallo, è 1-1 tra la Juventus e il Ferencvaros. Al guizzo di Uzuni, il mancino chiuso perfettamente da Ronaldo. E' stata una frazione cliché, sì: e dentro c'è stata la frenesia di tutti e l'attenzione fomentata solo dalla paura. Di conseguenza, le note stonate sui singoli non si sono nascoste: quello visto stasera non è certo il Danilo a cui ci siamo abituati; cambia volto (e giudizio) pure McKennie: corsa e grinta sono carte già conosciute, ma in fase offensiva è nullo. E' invece tornato bene Alex Sandro, appare già in forma. E Ronaldo, cos'è diventato per questa squadra? Ne parliamo nella gallery dedicata: è qui in basso.