Sono tutti ai piedi di Alvaro Morata, in queste ore, i tifosi della Juve, dopo che lo spagnolo ha risolto una partita maledettamente complicata come quella di ieri sera contro il Ferencvaros. Su Twitter e Instagram i sostenitori bianconeri di tutto il mondo durante la notte hanno osannato l'attaccante per il gol del 2-1 al 92', che è valso la qualificazione agli ottavi di Champions e ha provocato... il mal di stomaco a tutti quelli che avevano sperato in un in atteso passo falso di Cristiano Ronaldo e compagni. In molti sui social sottolineano anche l'importanza di Juan Cuadrado, ieri autore di due assist.