Domani la Juventus si gioca l’ipoteca del girone contro il Ferencvaros, alle 21 allo Stadium. Chance dal primo minuto per Dybala? Pirlo ne ha parlato in conferenza stampa: "E' pronto, sta meglio, si è allenato con continuità durante la sosta a parte i primi giorni sotto antibiotici. Si è mosso meglio, ha ritrovato forza nelle gambe e vedremo se schierarlo dall'inizio". Prosegue poi sul tridente: ​"Stiamo pensando dall'inizio al tridente, purtroppo non li abbiamo mai avuti nelle migliori condizioni. Dybala infortunato, Morata non c'era, Ronaldo col covid... allenati insieme pochi giorni. Diamo equilibrio e struttura alla squadra, poi cercheremo una strada per farli lavorare insieme".