La Juventus ha ricevuto il Ferencvaros per la 4^ giornata del girone di Champions League, una partita che l'ha qualificata, con parecchia fatica (vittoria in rimonta 2-1) agli ottavi di Champions. L'arbitro era il tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn. Il quarto arbitro sarà Harm Osmers, il Var Marco Fritz e l'Avar Mark Borsch.

Qui di seguito rivivete la diretta testuale degli episodi arbitrali:

93' - Secondo ammonito nella Juve: è Chiesa, dopo aver buttato via il pallone per ritardare la battuta di un calcio di punizione per il Ferencvaros

80' - Ammonito anche un giocatore della Juve: è Danilo, reo di aver colpito col gomito un po' alto su Uzuni

67' - La prima ammonizione del march è per Siger del Ferencvaros, che trattiene un altro neoentrato della Juve, Kulusevski, che a centrocampo si era girato e stava partendo

64' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il neoentrato Morata finisce a terra dopo essere stato tenuto per la maglietta da Zubkov. L'arbitro ritiene che non sia abbastanza per concedere il rigore.

In generale è una partita corretta, senza controversie eclatanti: alle dinamiche sotto descritte, si aggiungono solo un calcio d'angolo dubbio per parte

52' - Fischiato fallo sulla trequarti offensiva a Matthijs De Ligt, ma sembra che il difensore bianconera abbia in realtà subìto lui la spallata di Nguen

33' - Rete annullata a Ronaldo, che sulla verticalizzazione di Dybala era nettamente in fuorigioco