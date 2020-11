4









All'ultimo respiro. All'ultima palla giocabile. All'ultimo guizzo di Danilo, che si è fatto grande assist di Cuadrado, che Morata ha trasformato con un colpo da centravanti vero. La Juve vola agli ottavi di Champions League con una partita tanto difficile quanto dura, sofferta. Poi, meravigliosamente tirata a casa per i capelli. I migliori? Facile: anche sui quotidiani, voti da primi della classe per Morata e Ronaldo. Male il centrocampo: a soffrire di più è stato McKennie. E ovviamente Dybala: colleziona esclusivamente insufficienze gravi. A partire dal 4,5 rifilatogli dalle pagelle di Tuttosport...



Guarda i voti dei giornali nella nostra gallery dedicata: è qui in basso.