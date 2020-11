Due rigori. Richiesti, ma non per questo da concedere. Scrive Il Corriere dello Sport: "Laureato in scienze motorie, 36 anni di Berlino, Siebert si prende la scena senza strafare: sicuro, vicino all’azione, chiude il match di Torino con 21 falli e tre ammoniti". La gestione cartellini è forse l'unico tema più controverso della gara di Siebert. Che lascia spesso correre e che sanziona solo quando è concretamente necessario. Poi, appunto, da un penalty all'altro: "Non cade nella tentazione di fischiare rigore su Morata, troppo facile annullare la rete di Ronaldo nel primo tempo. Ancora sull’1-1, Morata va giù in area del Ferencvaros, Siebert fa segno che non è rigore: nelle immagini rallentate si nota come il contatto ci sia, ma troppo poco per concedere il penalty", scrive ancora il CorSport.



