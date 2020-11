La Juventus è pronta ad affrontare il Ferencvaros per la 4^ giornata della fase a gironi di Champions League. C'è da vincere e sperare che il Barcellona non vada incontro in una clamorosa sconfitta a Kiev contro la Dinamo. Così la Juve potrà dirsi qualificata agli ottavi di finale con ben due gare di anticipo. All'andata a Budapest è arrivato un agevole successo per 4-1, ma Pirlo alla vigilia ha messo in guardia la sua squadra dal basarsi su quel match. Stasera c'è da essere concentrati e determinati!



Nel mentre la Juve è arrivata all'Allianz Stadium