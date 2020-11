La Uefa ha comunicato le designazioni per le partite di martedì di Champions League. Per Juventus-Ferencvaros è stato designato il tedesco Daniel Siebert, per Lazio-Zenit l'inglese Michael Oliver.



Curiosità: c'è soltanto un arbitro di nome Siebert ad aver diretto una gara dei bianconeri e non è Daniel. Nel 1968, un direttore di gara di nome Siebert aveva diretto un'amichevole tra Lucerna e Juventus, vinta dal club torinese per 5-2. A segno andarono Sacco, Zigoni, Menichelli, Gori e Favalli. Di Trivellin e Richter le reti dei padroni di casa.