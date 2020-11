“Confronto tra numeri uno”. Così Tuttosport presenta la sfida di questa sera tra Juventus e Ferencvaros, match che può consegnare ai bianconeri l’accesso alla fase eliminatoria di Champions League. La dominatrice d’Italia contro la dominatrice d’Ungheria, all’andata terminata 4-1 per la squadra di Pirlo. Entrambe detengono il primato di titoli vinte nei rispettivi paesi: 36 (38 conteggiando i due cancellati per Calciopoli) per la Juve, 31 per il Ferencavros. Una decina di trofei europei per i bianconeri tra Champions, Coppa delle Coppe, Coppa Uefa, Supercoppa e Coppa Intercontinentale, mentre i biancoverdi una Coppa delle Fiere e due lontanissime Coppe dell’Europa Centrale (1928 e 1937). Entrambi i club sono, peraltro, coetanei, visto che la Juve nacque nel 1897, mentre gli ungheresi nel 1899.