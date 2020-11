La Juventus questa sera affronta il Ferencvaros in Champions League senza l'acciaccato Leonardo Bonucci. Il che ha costretto peraltro Pirlo a schierare Danilo difensore centrale al fianco di Matthijs De Ligt, vista anche la contemporanea assenza di capitan Chiellini (e per la prima volta nella storia la Juve parte senza italiani tra porta e difesa). Quello che però è balzato all'occhio durante il riscaldamento prepartita è stato il colloquio a bordo campo tra Bonucci e il ds Cherubini. Un segnale di come il numero 19 bianconero sia sempre vicino alla squadra, come fatto vedere pure in Nazionale.