di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Fino alla fine non è un motto: è un dato di fatto, almeno per questa sera. Fredda e stralunata, di abbracci e soddisfazione. La meritava, Andrea Pirlo. Che ha sofferto più di tutti l'approccio sbagliato e la gara d'affanno: aveva chiesto tranquillità per raggiungere il primo obiettivo stagionale, cioè la strada tracciata verso gli ottavi. Ce la fa, con patemi e preoccupazioni, e strappa il 2-1 finale con le reti di Ronaldo e Morata all'ultimo respiro, in grado di superare il guizzo di Uzuni.



Per il resto, allo Stadium vige la legge del centravanti: la Juve ha cambiato pelle e indice di pericolosità con il cambio al vertice dell'attacco. Questa squadra ha bisogno di un centravanti e quel centravanti può essere solo Alvaro Morata. Dybala no, non ha ancora un posto. E chissà se potrà averlo in futuro. Le pagelle sono nella gallery dedicata