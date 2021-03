Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, dove ha giocato con Cristiano Ronaldo, è intervenuto a BT Sports dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions. In quella sede ha criticato CR7, indicandolo tra i colpevoli per il secondo gol di Sergio Oliveira: "Tutti e tre i giocatori in barriera hanno responsabilità. Hanno voltato le spalle alla palla e hanno saltato".