La Juventus ha diverse formazioni giovanili dedicate alle fasce di età più giovani. Non solo per i maschi, ma anche per le ragazze. Sui canali ufficiali del club bianconero è possibile vedere in azione le formazioni Under 11 e 12 femminili. Tante bambine col sogno del pallone e il sogno della Juve, che giocano a pallone e imparano sempre meglio i fondamentali, con le donne della prima squadra da prendere a modello.