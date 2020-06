Oggi ha svolto la prima parte delle visite mediche, domani svolgerà la seconda parte per poi, nel pomeriggio, apporre la propria firma sul contratto e legarsi alla Juventus. Felix Correia si appresta a diventare un nuovo attaccante bianconero, strappato al Manchester City e ad una folta schiera di pretendenti, una su tutti il Barcellona che fu superato l’anno scorso all’ultima curva dai Citizens. Un colpo di prospettiva chiuso da Fabio Paratici, consapevole delle abilità del classe 2001 portoghese, che rientra nella top 10 degli under 19 più preziosi del Portogallo, ma è lontano dalla vetta. Come riporta Transfermarkt, Felix Correia si trova in nona posizione, con una valutazione pari a 800 mila euro. Al primo posto c’è il 19enne Marcos Paulo.