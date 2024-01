La Juventus, secondo quanto riferisce il Messaggero, ha trovato l'accordo con Felipe Anderson per ingaggiare il brasiliano a zero. Cristiano Giuntoli infatti avrebbe convinto il giocatore anche grazie ad un'offerta importante, da quattro milioni di euro netti più altri alla firma del contratto. La Lazio si era fermata ad una proposta poco più bassa, ovvero da 3,5 milioni fino al 2028. Il club biancoceleste però non ha intenzione di alzare l'offerta e per questo i discorsi per il rinnovo sono fermi da settimane. La Juve è in pressing per far firmare Felipe subito a febbraio.