Da qualche giorno in casa Juve sta circolando anche il nome di Felipe Anderson, che non sta rendendo per quelle che sono le sue vere qualità con la maglia della Lazio. Questa situazione ha creato delle ruggini nell'ambiente e ora il rinnovo di contratto sembra destinato a non arrivare. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'agente del calciatore avrebbe già contattato due volte la dirigenza bianconera per discutere dell'operazione.