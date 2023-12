Felipe Anderson ha chiesto un ingaggio quadriennale da 4 milioni a stagione, bonus inclusi, per firmare il rinnovo con la Lazio, secondo quanto riportato da. Ci sono stati contatti tra l'entourage del giocatore e il club ma ancora non c'è la fumata bianca. Le cifre chieste dal giocatore infatti complicano la trattativa. L’entourage dell’esterno offensivo brasiliano ha offerto Felipe Anderson un po’ a tutti, compresa la Juve. Il club bianconero ha memorizzato, ha preso atto, ma almeno fin qui non ha programmato altre mosse.