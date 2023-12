Felipe Anderson è in scadenza con la Lazio a giugno e non sembra intenzionato a rinnovare. Il brasiliano diventa quindi un'occasione di mercato che fa gola non solo alla Juventus ma anche al Milan, secondo Repubblica. Se i bianconeri lo prenderebbero solo a fine stagione, senza quindi pagare il cartellino, il Milan potrebbe anticipare la concorrenza con un'offerta alla Lazio già a gennaio.