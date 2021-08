La Serie A sarà l’ultimo dei grandi campionati continentali a prendere il via visto che la prima giornata inizierà sabato prossimo. Sarà il torneo dei Campioni d’Europa in carica dove la grande favorita è, ancora una volta, la Juventus. I bianconeri, dopo che l’Inter ha posto fine al loro dominio indiscusso, vogliono riprendersi lo scettro e per farlo hanno richiamato alla base Max Allegri. Secondo gli esperti sono i bianconeri, ancora con Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata a guidare l’attacco, la squadra da battere visto che lo scudetto numero 37 della Vecchia Signora si gioca a 1,90. La Juventus, inoltre, vuole sfatare un piccolo tabù: nelle cinque precedenti occasioni in cui la Nazionale ha vinto un titolo, i bianconeri hanno trionfato in Serie A solo una volta, nel 1935. Negli altri casi a centrare lo scudetto sono state Bologna, Fiorentina, Roma e Inter.