Secondo quanto riportato da Gazzetta, da inizio estate sono mutate le gerarchie del campionato. A raccontarlo? Le quote dei. Ecco quanto emerge: "È la storia di un sorpasso, quello messo a segno dalla Juve sull’Inter. Un sorpasso per adesso soltanto nei pronostici, fotografati dalle quote dei bookmaker, ma che tra dieci giorni, alla partenza del campionato, potrebbe iniziare a materializzarsi anche in campo. Il film dell’estate dell’Inter campione d’Italia - tra addii polemici e cessioni - e della Juve - che con il ritorno di Allegri proverà a riconquistare lo scettro ceduto a maggio dopo 9 stagioni - si può leggere nelle quote che le principali agenzie di scommesse assegnano alle varie squadre per la vittoria del prossimo campionato".