Nel lungo editoriale su Gazzetta, Fabio Licari ha parlato del ruolo della Juventus nel prossimo campionato. "In Italia non c’è una squadra che si sia davvero rafforzata. E i favoriti per ora non sono i campioni ma chi non s’è indebolito, cioè la Juve. Bel paradosso a un mese dall’Europeo stravinto e a meno dieci giorni dal campionato. Da noi subentrano però altre variabili indipendenti: su tutte, la deriva societaria dell’Inter, il primo club con lo scudetto “costretto” a depotenziarsi invece di investire per consolidare il successo".