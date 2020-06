La Juventus può puntare sul fattore Higuain. In uscita e fuori dal progetto è vero, ma in questi mesi in cui si giocherà una partita ogni tre giorni e bisognerà gestire bene le rotazioni, Sarri può contare su un attaccante d'esperienza in grado di fare la differenza sia da subentrato che dal primo minuto. Gonzalo è il simbolo di una panchina di qualità, di una rosa profonda e piena di alternative di valore per far rifiatare i titolari. Probabilmente saranno le ultime partite del Pipita con la Juventus, ma l'allenatore vuole goderselo fino all'ultimo.