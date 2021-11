La, in campionato, ha segnato 16 volte in 12 partite. Meno addirittura died, impegnate nella lotta salvezza. Numeri molto bassi, che si fanno drammatici se si analizza il reparto offensivo: gli attaccanti bianconeri hanno realizzato 8 gol complessivi: a zero ci sono, mentre il capocannoniere ècon 3 reti, davanti a(2),(2), e. L’ex viola è fermo a 1. Ma senza di lui, a prescindere dai gol, la Juve fa decisamente più fatica, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport.Senza Chiesa, out con, la Juve ha sempre perso. Certo, anche con lui è capitato che i bianconeri fossero sconfitti (due volte: con Empoli e Sassuolo), ma nelle 3 partite con l’esterno entrato dalla panchinaha sempre e solo pareggiato (). Quando invece ha giocato dal primo minuto: 5 vittorie e 2 ko. In sostanza, quando la Juve ha vintoè sempre partito titolare.(8) dietro a(15) e(11). Inoltre è il terzo per numero di tiri (17), sempre dietro all’argentino (34) e allo spagnolo (18). Infine, anche se ha sin qui collezionato un solo assist, solo Dybala ha fatto meglio di lui (3).Certo è che comunque Chiesa è stato provato in più ruoli, in campionato e in Champions League. Si è ritrovato persino unico riferimento offensivo, appoggiato dadurante la doppia assenza di. Nel complesso, però, sembra che allontanandolo dalle fasce laterali possa disperdere il suo potenziale e la sua fame.