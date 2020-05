La Juventus potrebbe salutare, dopo appena una stagione, Adrien Rabiot. La situazione che si è creata al termine della quarantena, con il giocatore che ha risposto in maniera tiepida al richiamo ai lavori, ha contribuito a distanziare le due parti. Rabiot non sembra apparso felice del taglio degli stipendi accordato tra club e giocatori, così i bianconeri stanno pensando alla cessione. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il valore del giocatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, con Arsenal e Everton in cima alla lista delle pretendenti.