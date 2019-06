Cristian Romero è virtualmente un giocatore della Juventus. Non vi sono più dubbi sull'acquisto da parte dei bianconeri del difensore argentino, che però non si trasferirà subito all'Allianz Stadium. Come conferma La Gazzetta dello Sport, l'accordo con il Genoa è stato raggiunto, il classe '98 sarà della Juve a titolo definitivo ma verrà subito prestato ai rossoblù per due anni. Un’operazione "in stile Caldara" per far crescere uno dei centrali più interessanti della Serie A. Arrivato in Italia dal Belgrano un'estate fa, Romero ha collezionato 27 presenze (e 2 gol) in campionato.