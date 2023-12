Ormai Juventus e Frosinone hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Dean Huijsen, che ha accettato la destinazione con l'obiettivo di trovare maggior minutaggio. Sarà una gara particolare quella dell'olandese classe 2005 domani, visto che la Juve affronterà proprio la prossima squadra di Huijsen. L'affare sarà ufficializzato non appena aprirà il mercato a gennaio. La formula? Sarà un prestito secco, nessuna opzione di acquisto a titolo definitivo per il Frosinone. La Juve vuole mantenere pieno controllo del giocatore perché crede molto nel ragazzo.