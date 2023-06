DaSiamo entrati nel vivo delle Fasi Finali dei campionati nei quali sono impegnate le nostre Giovanili.Seguiamo insieme il percorso delle nostre squadre femminili e maschili!UNDER 19 FEMMINILEDopo un'ottima regular season - chiusa al primo posto - la Primavera femminile tra il 12 maggio e il 14 maggio 2023 ha disputato la Final Four Scudetto arrendendosi soltanto in finale contro la Roma.Qui vi abbiamo raccontato come è andata.UNDER 17 FEMMINILEIniziano in salita i quarti di finale per la squadra allenata da Mister Scrofani.Sul campo delle pari età dell'Atalanta - domenica 28 maggio - la nostra Under 17 femminile cade 3-2 per mano delle orobiche, ma le due reti di Gallina lasciano più di una porta aperta alle bianconere in vista della gara di ritorno.Gara di ritorno che si gioca in casa della Juve domenica 11 giugno 2023 alle ore 14:30 e in cui le bianconere fanno la voce grossissima, imponendosi con il risultato di 10-1.Eppure a passare in vantaggio è l'Atalanta con Amoruso, incrementando il vantaggio maturato nella gara d'andata. Poi, però, è dominio Juve: doppiette di Bellagente e Gallina e gol di Cocino, Ferraresi, Zamboni, Gallo, Corda e Santarella.La Juve accede così alla Final Four in programma dal 24 al 27 giugno 2023 in sede e modalità di svolgimento da determinare.QUARTI DI FINALE - I RISULTATI DELLE SFIDEAtalanta - Juventus 3-2Juventus - Atalanta 10-1UNDER 17 MASCHILEDopo aver chiuso la regular season al secondo posto, alle spalle soltanto della Fiorentina, l'Under 17 di Mister Panzanaro è pronta a scendere nuovamente in campo per la Fase Finale del campionato.Ad attendere i bianconeri proprio la formazione viola nella doppia sfida dei quarti di finale. La gara di andata si è giocata a Vinovo domenica 4 giugno 2023 - alle ore 11:30 - e ha visto la Juventus superare i pari età toscani con un netto 3-1 con le firme di Grosso e di Biliboc, quest'ultimo autore di una doppietta e di un assist.Un match letteralmente dominato dai ragazzi di Mister Panzanaro che si sono trovati avanti nel punteggio addirittura di tre reti. Soltanto nel finale è arrivato il gol della Fiorentina con Braschi.Al ritorno giocato allo stadio Valerio Bortolozzi l'11 giugno 2023 alle ore 11:30, però, la formazione viola ha ribaltato tutto, conquistando l'accesso alla semifinale. Sconfitta 4-0 per i bianconeri, con i gol di Fortini, Braschi, Puzzoli e Rubino.Termina qui la stagione dei ragazzi di Mister Panzanaro.QUARTI DI FINALE - I RISULTATI DELLE SFIDEJuventus - Fiorentina 3-1Fiorentina - Juventus 4-0Under 17 | Il tabellino di Juventus - Fiorentina (04.06.2023) [PDF]Under 17 | Il tabellino di Fiorentina - Juventus (11.06.2023) [PDF]UNDER 16 MASCHILEPercorso differente, invece, quello compiuto dall'Under 16 di Mister Rivalta che, dopo aver terminato la stagione regolare al quinto posto in classifica, ha superato 1-2 in trasferta - in gara unica - la Sampdoria nel primo turno dei play-off.Questo successo ha permesso ai bianconeri di strappare il pass per gli ottavi di finale dove, però, si sono dovuti arrendere nella doppia sfida di andata e ritorno contro i pari età dell'Atalanta. Un doppio confronto che ha visto il successo interno della squadra di Mister Rivalta (2-1) che è caduta, poi, sul campo della formazione orobica (1-0) nel match di ritorno. Ad accedere ai quarti di finale play-off è la formazione bergamasca grazie al migliore piazzamento in regular season.OTTAVI DI FINALE - I RISULTATI DELLE SFIDEJuventus - Atalanta 2-1Atalanta - Juventus 1-0UNDER 15 FEMMINILEAnche la squadra allenata da Mister Vood è impegnata nelle Fasi Finali del campionato di categoria.Le bianconere - nella giornata di domenica 4 giugno - hanno affrontato tra le mura amiche il Milan nel match valevole per l'andata dei quarti di finale play-off.Il primo round ha visto festeggiare le rossonere che si sono imposte con il punteggio di 1-2. Di Fiabozzi la rete delle bianconere che hanno ancora concrete possibilità di accedere al turno successivo.Appuntamento, dunque, alla gara di ritorno sul campo delle lombarde in programma il 18 giugno 2023.QUARTI DI FINALE - I RISULTATI DELLE SFIDEJuventus - Milan 1-2Milan - JuventusUNDER 15 MASCHILEDopo il doppio successo - sia all'andata che al ritorno - agli ottavi di finale contro la Lazio (1-0 a Vinovo e 1-2 in trasferta), la squadra allenata da Mister Benesperi si è tuffata nei quarti di finale dove ha giocato contro la Roma.La prima delle due gare si è giocata a Vinovo domenica 21 maggio e ha visto la Roma superare 1-2 la nostra Under 15 che ha avuto il merito di sbloccare l'incontro con la rete di Samb prima di essere raggiunta e poi sorpassata dai gol di Vella e Darboe.Il match di ritorno è andato in scena lunedì 29 maggio sul campo della formazione giallorossa ed è stato un autentico trionfo per la nostra Under 15 che si è imposta con un perentorio 1-5 qualificandosi, così, alle semifinali play-off. Una gara senza storia che ha visto i bianconeri andare avanti addirittura 0-5 grazie alle reti di Samb, Kaba, Tiozzo Pagio, Badarau e Suazo, quest'ultimo subentrato dalla panchina. A nulla è valso, ai fini del risultato finale, il gol di Bonifazi per la Roma.In semifinale i nostri bianconeri affrontano i pari età dell'Inter in un Derby d'Italia tutto da vivere.QUARTI DI FINALE - I RISULTATI DELLE DUE SFIDEJuventus - Roma 1-2Roma - Juventus 1-5SEMIFINALE - I RISULTATI DELLE DUE SFIDEJuventus - InterInter - Juventus