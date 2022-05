Nuovo round per Di Maria. Come racconta Tuttosport, l'argentino non è ancora certo di ciò che farà nella prossima stagione, l'unica certezza è infatti l'addio al Paris Saint Germain, a parametro zero. L'idea di giocare in Italia lo stuzzica: il Fideo ha attraversato praticamente tutt'Europa e la tappa in Serie A gli manca. Alla Juve, una ghiotta occasione.



LA POSIZIONE JUVE - A proposito: la società non ha ancora preso una vera e propria decisione su Angel. Ed è determinante capire la volontà dei bianconeri, da qui infatti potremo immaginare l'eventuale proposta in gioco. Per TS, conta tanto l'aspetto economico: l'argentino chiede uno stipendio da big, ossia da 7 milioni di euro, e poi non sarebbe rivendibile. Allo stesso tempo, aiuterebbe e non poco per la crescita dei tanti giovani all'interno della rosa.