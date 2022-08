. Destinato a restare un’incognita, che toccherà a Massimiliano Allegri risolvere: sondati a turno Emerson Palmieri, Raum e Udogie, ma con le priorità che portano a diverse trattative. Un po’ la priorità di altre situazioni, un po’ le mancate richieste per Alex Sandro e Pellegrini, gli interpreti del ruolo in rosa, hanno fatto sì che il rinnovamento della fascia mancina sia stato rimandato al futuro, scrive Tuttosport.L’unico assist servito in tutta la scorsa stagione da Alex Sandro e Pellegrini insieme, opera del ventitreenne romano, e i due soli gol segnati in coppia, questi invece realizzati entrambi dal brasiliano, ne sono una spia evidente, sottolinea il quotidiano. Il problema c'è. E il confronto con gli altri è impietoso: Theo Hernandez, 5 reti e i suoi 9 assist, oltre alle sgasate e 101 cross contro i 105 della coppia juventina (dati Wyscout). Il tutto senza considerare Perisic (10 gol e 9 assist), o Mario Rui del Napoli, che ha servito comunque 5 assist.