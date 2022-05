La fascia sinistra è da rifare. La Juve vuole rifondare la corsia mancina dopo qualche sofferenza di troppo. Alex Sandro sembra destinato alla partenza, ma il contratto in scadenza nel 2023 e le poche offerte non aiutano a dirsi addio. Così in bilico c'è anche Luca Pellegrini. Per lui, spiega Tuttosport, dovrebbe così riaprirsi una strada verso il prestito, come era capitato in passato prima con il Cagliari e quindi con il Genoa. Emerson Palmieri il nome in entrata.